वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 7 सितंबर से 6 पारियों में होगी

परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को ओरिजिनल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर आना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट हो तो वैकल्पिक पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लाया जा सकता है। इसके साथ ही एडमिट कार्ड पर भी अपडेटेड और लेटेस्ट फोटो चिपकाना जरूरी है। बिना एडमिट कार्ड और वैलिड पहचान पत्र के सेंटर के अंदर दाखिला नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा।