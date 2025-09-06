वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 7 सितंबर से 6 पारियों में होगी

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 7 से 12 सितंबर तक 6 पारियों में होगी। परीक्षा प्रतिदिन दो पारी में होगी। इसके लिए 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें कुल 51 हजार 403 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा सुबह 10 से 12 व दोपहर 3 से 5:30 बजे तक होगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एवं परीक्षा समन्वयक प्रतिभा देवठिया ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षार्थियों की तलाशी और ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करें।
परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को ओरिजिनल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर आना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट हो तो वैकल्पिक पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लाया जा सकता है। इसके साथ ही एडमिट कार्ड पर भी अपडेटेड और लेटेस्ट फोटो चिपकाना जरूरी है। बिना एडमिट कार्ड और वैलिड पहचान पत्र के सेंटर के अंदर दाखिला नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा।
देवठिया ने जिले में वर्तमान में बारिश का दौर चलने के कारण अभ्यर्थियों से अपील की है कि समय का विशेष ध्यान रखें और समय पूर्व ही अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं ताकि अंतिम समय किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो , क्योंकि प्रवेश 9 बजे बंद हो जाएगा। आयोग निर्देशानुसार किसी भी परिस्थिति में सुबह 9 बजे पश्चात केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।