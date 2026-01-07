कड़ाके की सर्दी और पाले से फसलों पर संकट: उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई चिंता

जैन ने किसानों को सलाह दी है कि जब भी पाला पड़ने की संभावना हो, फसलों में हल्की सिंचाई जरूर करें। नमीयुक्त जमीन में गर्मी देर तक रहती है। इससे तापमान शून्य से नीचे नहीं गिरता। छोटे पौधों और सब्जियों को पाले से बचाने के लिए उन्हें टाट, पॉलीथिन या भूसे से ढंक दें। उत्तर-पश्चिम की तरफ से आने वाली ठंडी हवा को रोकने के लिए खेत की मेड़ों पर टाटियां बांधें।