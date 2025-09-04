सीवरेज और यातायात बनी शहर की सबसे बड़ी समस्या. शहरवासी बोले ‘धन्यवाद पत्रिका’

शहर की कई कॉलोनियों में अब तक सीवरेज लाइन नहीं डाली गई। चंद्रशेखर आजाद नगर के सत्यवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि गरूड़ा कॉलोनी में गंदा पानी सड़कों पर बह रहा। जमना विहार कॉलोनी में एक गली में पाइप लाइन नहीं डाली गई। सांगानेर रोड पर नारायणी माता सर्कल के पास ढक्कनों से गंदा पानी निकलता है। बुधवार को एक ट्रक सीवरेज के गढ्ढे में फंस गया। शहर में सीवरेज लाइन डालने में भारी अनियमितता बरती गई है। नियमानुसार काम नहीं हुआ। अफसरों ने भी चेम्बर छोड़कर काम की निगरानी नहीं की। इससे कहीं ढक्कन सड़क से काफी ऊपर उठे हुए तो कहीं नीचे धंसे हुए हैं। यह राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे। इस मामले में नगर निगम के अधिशासी अभियंता अखेराम बडोदिया ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सीवरेज लाइन रह गई है, उनके प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। टेंडर करके कार्य पूरा होगा।