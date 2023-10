शाहपुरा कलक्टर बोहरा बोले, पहले चुनाव-फिर विकास

भीलवाड़ाPublished: Oct 26, 2023 11:48:58 am Submitted by: Narendra Kumar Verma

Shahpura Collector Tikam chand bohara राजस्थान में शाहपुरा जिला कलक्टर टीकम चंद बोहरा ने कहाकि शाहपुरा जिले में विधानसभा चुनाव टीम वर्क एवं जनता के सहयोग से शांति पूर्ण तरीके से संपन्न होंगे।

भीलवाड़ा जिले का अहम हिस्सा रहा शाहपुरा नव सृजित जिले के रूप में आकार ले चुका है। जिले का पहला चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन क्षेत्र से पुराना जुड़ाव एवं नई जिम्मेदारी से यह तय है कि शाहपुरा जिले में विधानसभा चुनाव टीम वर्क एवं जनता के सहयोग से शांति पूर्ण तरीके से संपन्न होंगे। जिला कलक्टर टीकम चंद बोहरा ने राजस्थान पत्रिका से बातचीत में यह बात कही। उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश पढि़ए। Shahpura Collector Bohra said, first elections and then development