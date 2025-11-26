शर्मनाक: विद्यालय में कुल्हाड़ी लेकर पहुंची महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Shameful: Police arrested a woman who arrived at school with an axe.
भीलवाड़ा जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में उस समय दहशत फैल गई जब एक महिला कुल्हाड़ी लेकर स्कूल परिसर में घुस गई और बच्चों व शिक्षकों को जान से मारने की धमकी देने लगी। महिला ने खुलेआम अध्यापकों से गाली गलौच करते हुए कहा कि वह बच्चों को यहां नहीं पढ़ने देगी। इस शर्मनाक घटना से बच्चे बुरी तरह डर गए। विद्यालय प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने महिला को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया।
यह घटनाक्रम भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ़ थाना क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भरणी खुर्द में हुआ। शिक्षकों व ग्रामीणों ने बताया कि बीजेटा, गेरूठा निवासी वनकर्मी होकमाराम मीणा की पत्नी माना देवी मीणा कुल्हाड़ी लेकर विद्यालय भवन में प्रवेश कर गई।
कुल्हाड़ी लहराई और रास्ता किया बंद
माना देवी ने विद्यालय भूमि पर अपना हक जताते हुए अध्यापकों के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया और धमकी दी कि ज्यादा बोलने पर उन्हें कुल्हाड़ी से काट दिया जाएगा। महिला ने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा और चिल्लाकर कहा कि "भाग जाओ, नहीं तो मार दूंगी।" अध्यापकों ने जब महिला की इस हरकत का वीडियो बनाना शुरू किया तो वह एक बार रुकी, लेकिन फिर बरामदे में ही बैठकर अपनी कुल्हाड़ी की तेज धार लगाने लगी। इससे परिसर में मौजूद सभी लोग सहम गए थे।
रास्ता रोका
महिला, उसके पुत्र फूलचंद और पुत्री रेशमा ने विद्यालय के रास्ते को कांटे लगाकर बंद कर दिया, ताकि शिक्षकों और बच्चों को बाहर निकलने से रोका जा सके। महिला की इन हरकतों से बच्चों में दहशत हो गई है। संस्था प्रधान एवं स्थानीय ग्रामीणों ने इस मामले में उपखंड अधिकारी और शक्करगढ़ थाने में नामजद रिपोर्ट देकर महिला के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की थी।
शक्करगढ़ थाना पुलिस ने कुल्हाड़ी लेकर विद्यालय परिसर में घुसने और अध्यापकों के साथ गाली गलौज धमकाने व अपशब्दों का प्रयोग करने के मामले में माना देवी मीणा को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
