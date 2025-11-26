शर्मनाक: विद्यालय में कुल्हाड़ी लेकर पहुंची महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार

माना देवी ने विद्यालय भूमि पर अपना हक जताते हुए अध्यापकों के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया और धमकी दी कि ज्यादा बोलने पर उन्हें कुल्हाड़ी से काट दिया जाएगा। महिला ने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा और चिल्लाकर कहा कि "भाग जाओ, नहीं तो मार दूंगी।" अध्यापकों ने जब महिला की इस हरकत का वीडियो बनाना शुरू किया तो वह एक बार रुकी, लेकिन फिर बरामदे में ही बैठकर अपनी कुल्हाड़ी की तेज धार लगाने लगी। इससे परिसर में मौजूद सभी लोग सहम गए थे।