उद्योगों को झटका : बिजली हुई एक रुपए यूनिट तक महंगी

राज्य विद्युत विनियामक आयोग की ओर से जारी नए टैरिफ ने प्रदेश के उद्योगों और आम उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने भले ही फ्यूल सरचार्ज को समाप्त कर राहत देने का दावा किया हो, लेकिन इसके बदले एक रुपए प्रति यूनिट का रेगुलेटरी सरचार्ज लगा दिया गया है। साथ ही फिक्स चार्ज भी 100 रुपए तक बढ़ा दिए गए है। इससे बिजली की दरें पहले से 40 पैसे से लेकर 1.25 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी हो गई हैं।