नवरात्र से दीपावली तक बाजार में खरीदारी का बूम

जीएसटी की छूट, कार और बाइक बाजार में पिछले सभी रेकाॅर्ड टूटने की संभावना चौपहिया व दुपहिया वाहनों की बिक्री में आएगी तेजी

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 21, 2025

Shopping boom in the market from Navratri to Diwali
Shopping boom in the market from Navratri to Diwali

आटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी में भारी छूट के बाद नवरात्र में फिर से बाजार में जबरदस्त बूम आने वाला है। इसके लिए अभी से बाजार सजने लगा है। कारोबारी पिछले वर्षों की अपेक्षा 30 फीसदी अधिक कारोबार की उम्मीद जता रहे हैं। हर बार नवरात्र व दीपावली में सबसे अधिक वाहन, इलेक्ट्रानिक्स आइटम, आभूषणों की ही बिक्री होती है। अभी से खरीदारों ने जीएसटी छूट के बाद बुकिंंग करना शुरू कर दी है। इस बार रेकाॅर्ड कारोबार की उम्मीद है, अभी से खरीदारों के आने के रुझान से कारोबारी काफी खुश हैं। त्योहारी सीजन के आगाज के साथ ही जिले भर के बाजारों में रौनक लौटने लगेगी। नवरात्र से दीपावली तक खरीदारी का दौर जारी रहेगा। दुपहिया व चौपहिया वाहन 10 हजार से 5 लाख रुपए तक सस्ते हो जाएंगे।

वाहन खरीद पर जोर

वाहन शोरूम संचालकों का कहना है कि त्योहारी सीजन में ग्राहकों की सबसे अधिक रुचि चौपहिया और दुपहिया वाहनों में देखने को मिलेगी। इसे लेकर बाजार में भी खासी चहल-पहल रहने की संभावना है।

नवरात्र स्थापना से खरीदारी

सोमवार से नवरात्र प्रारम्भ हो रहे हैं। इसकी तैयारी व्यापारियों ने भी पूरी कर ली है। ग्राहक को आकृषित करने के लिए कई ऑफर लेकर आ रहे हैं। इस त्योहारी सीजन के साथ महाबचत महोत्सव भी लेकर आए है। उपहार भी दे रहे है।

आशीष सूर्या, कंचन होंडा

खरीदारी का बनेगा माहौल

नवरात्र स्थापना से ही भीलवाड़ा शहर के बाजार रोशनी से जगमगा उठेंगे। हर वर्ग के उपभोक्ता त्योहारी खरीदारी के लिए तैयार हैं। व्यापारियों का अनुमान है कि इस बार त्योहारी सीजन में 20 से 25 प्रतिशत तक अधिक कारोबार होगा।

कृष्णा राठी, संदीप मोटर्स

लोगों को मन पसंद डिजाइन, फीचर, माडल वाले वाहन मिले इसके लिए बुकिंग शुरू कर दी है। 22 सितंबर से नई जीएसटी दर लागू होने से मूल्य में गिरावट होगी। दुपहिया वाहनों पर से 28 प्रतिशत जीएसटी का घटाकर अब 18 प्रतिशत हो जाएगा। वाहनों के रेट 10 प्रतिशत कम होंगे।

विनोद पानगड़िया, विनोद टीवीएस

नवरात्र के लिए वाहनों का बेहतर स्टाक कर लिया गया है, ताकि उस समय कमी नहीं हो। जो लोग अभी से बुकिंग करा रहे हैं उन्हें अपनी मनपसंद गाड़ियां लेने में सहूलियत मिलेगी। जीएसटी दर में कमी होने से कारोबार में और रफ्तार आएगी।बैंक ऑफर व एक्सेंज ऑफर्स व्यापार में चार चांद लगाएगा।

संदीप जैन शंकर होंडा

जीएसटी दर घटने से वाहन खरीदने वाले ग्राहकों का दबाव पहले से दोगुना हो गया है। इस बार सेल्स रेकॉर्ड तोड़ेंगे। जो लोग अभी बुकिंग करा लेंगे उन्हें नई जीएसटी दर पर वाहन भी मिल सकेंगे।

मनीष तिवारी, राजेन्द्र टोयोटा

जीएसटी की नई दर की घोषणा मात्र से ही आटोमोबाइल बाजार में उत्साह है। नवरात्र, धनतेरस, दीपावली में वाहन खरीदना लोग शुभ मानते हैं। इसलिए इस साल बेहतर कारोबार की संभावना है। इसे ध्यान में रखते लोग बुकिंग तेज कर दिए हैं। कंपनी अपने ग्राहकों को जीएसटी का लाभ के साथ-साथ कई आकर्षक ऑफ़र भी दे रही है।

हरीश खे़मका, यश टाटा मोटर्स

पिछले साल नवरात्र अक्टूबर में था। इसलिए अक्टूबर व नवंबर में वाहनों की खूब बिक्री हुई थी। इस साल सितंबर से ही त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा। इसलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर व आधे दिसंबर तक बाजार में बूम रहेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष ऑफर दिए जा रहे है।

आर्यमन जैन, सीए मोटर्स

Published on:

21 Sept 2025 11:39 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / नवरात्र से दीपावली तक बाजार में खरीदारी का बूम

