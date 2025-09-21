नवरात्र से दीपावली तक बाजार में खरीदारी का बूम

आटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी में भारी छूट के बाद नवरात्र में फिर से बाजार में जबरदस्त बूम आने वाला है। इसके लिए अभी से बाजार सजने लगा है। कारोबारी पिछले वर्षों की अपेक्षा 30 फीसदी अधिक कारोबार की उम्मीद जता रहे हैं। हर बार नवरात्र व दीपावली में सबसे अधिक वाहन, इलेक्ट्रानिक्स आइटम, आभूषणों की ही बिक्री होती है। अभी से खरीदारों ने जीएसटी छूट के बाद बुकिंंग करना शुरू कर दी है। इस बार रेकाॅर्ड कारोबार की उम्मीद है, अभी से खरीदारों के आने के रुझान से कारोबारी काफी खुश हैं। त्योहारी सीजन के आगाज के साथ ही जिले भर के बाजारों में रौनक लौटने लगेगी। नवरात्र से दीपावली तक खरीदारी का दौर जारी रहेगा। दुपहिया व चौपहिया वाहन 10 हजार से 5 लाख रुपए तक सस्ते हो जाएंगे।