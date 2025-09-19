Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

सेमुमावि की प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी

छात्राओं की जान जोखिम में डालकर पिकअप में भरकर खेलने भेजने का मामला

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 19, 2025

Show cause notice issued to the Principal of Semumavi
Show cause notice issued to the Principal of Semumavi

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा रामेश्वर जीनगर ने सेमुमा राबाउमावि की प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से तीन दिन में जबाव पेश करने को कहा गया है। जवाब नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका के 15 सितंबर के भीलवाड़ा संस्करण प्रकाशित खबर "न सुविधा, न संसाधन ऐसे तो केसे चमकेगा तमगा खिलाड़ियो को पिकअप मे भरकर खेलने भेजा" समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। साथ ही लाडली बिटिया अभियान संस्थान की ओर से सेमुमा राबाउमावि भीलवाड़ा की बेटियों का अपमान करने वालो के खिलाफ कार्रवाई के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर को भी शिकायत की गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जीनगर ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रधानाचार्य की ओर से छात्राओं को पिकअप के माध्यम से किस नियम के तहत खेलने के लिए भिजवाया गया। इसका कारण स्पष्ट करते हुए व्यक्तिशः मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सुवाणा में उपस्थित होकर 3 दिवस में कारण स्पष्ट करें। अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियो को लिखा जाएगा। उधर कार्यवाहक प्रधानाचार्य रानी तंबोली का कहना है कि पिकअप में सवार छात्राएं उनके विद्यालय की हैं या नहीं यह उनकी जानकारी में नहीं है। विद्यालय में तीन हजार से अधिक छात्राएं हैं उनमें से उनको पहचान करना मुश्किल है।

Published on:

19 Sept 2025 08:36 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सेमुमावि की प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी

