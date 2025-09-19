सेमुमावि की प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा रामेश्वर जीनगर ने सेमुमा राबाउमावि की प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से तीन दिन में जबाव पेश करने को कहा गया है। जवाब नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका के 15 सितंबर के भीलवाड़ा संस्करण प्रकाशित खबर "न सुविधा, न संसाधन ऐसे तो केसे चमकेगा तमगा खिलाड़ियो को पिकअप मे भरकर खेलने भेजा" समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। साथ ही लाडली बिटिया अभियान संस्थान की ओर से सेमुमा राबाउमावि भीलवाड़ा की बेटियों का अपमान करने वालो के खिलाफ कार्रवाई के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर को भी शिकायत की गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जीनगर ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रधानाचार्य की ओर से छात्राओं को पिकअप के माध्यम से किस नियम के तहत खेलने के लिए भिजवाया गया। इसका कारण स्पष्ट करते हुए व्यक्तिशः मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सुवाणा में उपस्थित होकर 3 दिवस में कारण स्पष्ट करें। अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियो को लिखा जाएगा। उधर कार्यवाहक प्रधानाचार्य रानी तंबोली का कहना है कि पिकअप में सवार छात्राएं उनके विद्यालय की हैं या नहीं यह उनकी जानकारी में नहीं है। विद्यालय में तीन हजार से अधिक छात्राएं हैं उनमें से उनको पहचान करना मुश्किल है।