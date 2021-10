बारह करोड़ के निर्माण कार्यों के पूल में अधिकारियों की चुप्पी

Silence of officials in the pool of construction works worth twelve crores भीलवाड़ा नगर परिषद के शहर में 46 निर्माण कार्यों के लिए बारह करोड़ रुपए की लागत के दो टेंडरों का पूल मांडलगढ़ क्षेत्र में होने की जानकारी सामने आई है। बड़े खुलासे के बावजूद नगर परिषद के अधिकारी व आला जनप्रतिनिधि समूचे मामले में चुप्पी साधे है।