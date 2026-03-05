5 मार्च 2026,

गुरुवार

चांदी 6 हजार 800 रुपए तथा सोने में 6500 रुपए की गिरावट

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में गुरुवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2300 से 2450, मक्का हाइब्रिड 1475 से 1650, मक्का देशी लाल 2850 से 3450, ग्वार 4500 से 5000, उड़द 4500 से 6000, चना 4300 से 4900, सरसों 5200 से 6000 ज्वार 2000 से 2500, मूंगफली 5000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। भीलवाड़ा [&hellip;]

Suresh Jain

Mar 05, 2026

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में गुरुवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2300 से 2450, मक्का हाइब्रिड 1475 से 1650, मक्का देशी लाल 2850 से 3450, ग्वार 4500 से 5000, उड़द 4500 से 6000, चना 4300 से 4900, सरसों 5200 से 6000 ज्वार 2000 से 2500, मूंगफली 5000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

भीलवाड़ा सर्राफा

गुरुवार को सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में फिर तेजी आई है। सोने में 6800 रुपए प्रति दस ग्राम की कमी आई है। चांदी में 6500 रुपए किलोग्राम की गिरावट आई है। इसके साथ ही चांदी के भाव 2 लाख 70 हजार रुपए बोले गए। सोना 1 लाख 62 हजार 700 रुपए के भाव बोले गए हैं। बाजार में भाव इस प्रकार है। चांदी प्रति किलो- 2,66,000, टंच -2,70,000, सोना 10 ग्राम -1,62,700 जेवराती- 1,55,340, रवा 1,62,700, कलदार-2800 रुपए प्रति नग तथा कॉपर 1200 रुपए प्रति किलोग्राम।

भीलवाड़ा किराणा

चीनी 45, मूंग मोगर 110 से 112 उड़द मोगर 120 से 125, तूअर दाल 130 से 140, मूंग दाल 98 से 103, उड़द दाल 105 से 110, चना दाल 74 से 77, मसूर दाल 85 से 90, मैदा 40 से 45, सूजी 45 से 50, चावल टुकड़ी बासमती 55 से 60, चावल बासमती 80 से 130, देसी घी 540 से 580 (प्रति लीटर), तेल मूंगफली 190 से 210 रुपए (प्रति लीटर), तेल सोयाबीन 140 से 160, तेल सरसों 185 से 200, सौंफ 160 से 200, जीरा 260 से 300, मैथी 70 से 75, धनिया साबुत 130 से 140, राई 125 से 140, अजवाइन 260 से 320 चायपत्ती 360 से 400, गोला 340 से 360, काबुली चना 120, काला चना 70, राजमा 110 से 120 पोहा 55 से 60, गेहूं का आटा 35 से 40 बेसन 80 से 85, हल्दी पिसी 250 से 300, मिर्च 280 से 350, गुड़ 45 से 50 रुपए प्रति किलो के भाव रहे।

