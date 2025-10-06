सिंगल सुपर फॉस्फेट और एनपीके ग्रेड्स उर्वरक किसानों के लिए वरदान

कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे डीएपी की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) उर्वरक का उपयोग करें ताकि कम लागत में अधिक उपज प्राप्त की जा सके। संयुक्त निदेशक कृषि विनोद कुमार जैन ने बताया कि सरसों, गेहूं और चना जैसी फसलों में एसएसपी का उपयोग अत्यंत लाभदायक है। एसएसपी में 16 प्रतिशत फॉस्फोरस और 11 प्रतिशत सल्फर पाया जाता है। जैन ने बताया कि एसएसपी में मौजूद सल्फर तिलहनी और दलहनी फसलों के लिए वरदान साबित होता है। राज्य में इसका उत्पादन होने से यह उर्वरक किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है।