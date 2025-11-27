एसआइआर ने 40 साल पहले बिछड़े बेटे को मां से मिलाया

छत्तीसगढ़ में एसआइआर अभियान के दौरान उदय सिंह भीलवाड़ा के सुराज गांव स्थित स्कूल में वोटर फॉर्म की जानकारी लेने पहुंचे। उनके द्वारा दी गई जानकारी और रिकॉर्ड मिलान के समय स्कूल के शिक्षक जीवन सिंह को शंका होने पर उन्होंने शिवपुर पंचायत के जोगीधोरा गांव में परिजनों को सूचना दी। परिजन जैसे ही स्कूल पहुंचे। परिवार के लोगों ने उदय सिंह को पहचान लिया। उदय सिंह के भाई हेमसिंह रावत ने बताया कि प्रारम्भ में विश्वास करना कठिन था, पर जब उदय ने परिवार की पर्सनल यादों और बचपन की कुछ बातें बताईं, तो यकीन हो गया कि सामने उनका ही भाई खड़ा है। पहचान की अंतिम पुष्टि तब हुई जब मां चुनी देवी रावत ने बेटे के माथे व सीने पर पुराने घावों के निशान देखे। मां चुनी देवी ने उदय के माथे को चूमा। पहचान होते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजन और ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों और डीजे के साथ जुलूस निकाल कर उदय सिंह को घर लेकर गए। उदय सिंह ने कहा कि एक्सीडेंट के बाद उनकी स्मृतियां धुंधली हो गई। अब परिवार से मिलकर खुशी हो रही है। वह चुनाव आयोग के एसआइआर अभियान के चलते ही परिवार से जुड़ पाए हैं। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची का सत्यापन व संशोधन है, पर इस घटना ने दिखा दिया कि ऐसी सरकारी प्रक्रियाएं कभी-कभी दस्तावेजों से बढ़कर मानवीय जुड़ाव भी पैदा कर सकती हैं।