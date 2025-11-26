Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

एसआइआर कार्य का अत्यधिक दबाव पड़ा भारी: महिला बीएलओ को ब्रेन हेमरेज, हालत गंभीर

पति ने लगाया अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 26, 2025

SIR work: Female BLO suffers brain hemorrhage, condition critical

SIR work: Female BLO suffers brain hemorrhage, condition critical

निर्वाचन विभाग के कार्यों में अधिकारियों की ओर से लक्ष्य पूरा करने का बनाया जा रहा अत्यधिक दबाव भीलवाड़ा में एक महिला बीएलओ की जान पर भारी पड़ गया। आरसी व्यास कॉलोनी स्थित भाग संख्या 197 में तैनात महिला बीएलओ विनीता दाधीच की एसआइआर के फॉर्म भरते समय अचानक तबियत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उन्हें उदयपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन हेमरेज बताया है और तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी है। ऑपरेशन के बाद महिला आइसीयू में भर्ती है।

15 घंटे काम, 100 से अधिक कॉल का प्रेशर

गांधीनगर स्कूल में अध्यापिका विनीता दाधीच पिछले कुछ दिनों से एसआइआर के तहत फार्म भरने के कार्य में लगी हुई थी। उनके पति परमेश्वर शर्मा जो सुभाषनगर स्थित स्कूल में शिक्षक है´, ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की ओर से 'प्रथम आने' के लिए लगातार इतना ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि विनीता मानसिक तनाव सहन नहीं कर पाईं और अपने घर पर बेहोश हो गई। शर्मा के अनुसार विनीता को 24 घंटे में से 15 घंटे तक काम करना पड़ रहा था, साथ ही दिनभर में 100 से अधिक फोन पर बात करने और लोगों से मिलने का दबाव था। इसी अत्यधिक कार्यभार और तनाव के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी।

कलक्ट्रेट की बैठक में मिली थी फटकार

परमेश्वर शर्मा ने बताया कि एसआइआर फार्म भरने को लेकर उन पर लगातार प्रेशर डाला जा रहा था। उन्होंने बताया कि गत दिनों जिला कलक्ट्रेट कार्यालय में हुई एक बैठक के दौरान एक अधिकारी ने मोबाइल में अपलोड किए जा रहे फॉर्म की संख्या कम होने पर विनीता को फटकार भी लगाई थी। इससे वह गहरे मानसिक आघात में थीं।

निजी अस्पताल से उदयपुर रेफर

बेहोश होने की जानकारी मिलते ही परमेश्वर शर्मा अपनी पत्नी विनीता को आरसी व्यास कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। बाद में उन्हें नेहरू रोड स्थित दूसरे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। उदयपुर में इलाज कर रहे डॉक्टरों ने ब्रेन हेमरेज की पुष्टि की है। शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना सुपरवाइजर नंदकिशोर जोशी को दी गई थी। बाद में दो लोग अस्पताल भी पहुंचे थे, लेकिन वे कौन थे, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 09:18 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / एसआइआर कार्य का अत्यधिक दबाव पड़ा भारी: महिला बीएलओ को ब्रेन हेमरेज, हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंगला पशु बीमा योजना: 81 हजार पशुओं का होगा बीमा, ऑनलाइन पंजीकरण

Mangala Pashu Bima Yojana: 81 thousand animals will be insured, online registration
भीलवाड़ा

वार्षिक परीक्षाएं अब एक माह पहले कई कक्षाओं की तारीखें बदलीं

Annual exams now a month in advance, dates of many classes changed
भीलवाड़ा

दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो की मौत,

Two people died in a head-on collision between two bikes.
भीलवाड़ा

टैक्स चोरी का बड़ा खेल: पत्रिका के खुलासे पर परिवहन विभाग में हड़कंप, छह बसें जब्त

Big game of tax evasion: Transport department stirred up by magazine's revelation, six buses seized
भीलवाड़ा

‘डबल गेम’ से सरकार को लाखों की चपत: फर्जी नंबर प्लेट लगाकर टैक्स चोरी

'Double game' costs the government millions: Tax evasion using fake number plates
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.