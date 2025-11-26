एसआइआर कार्य का अत्यधिक दबाव पड़ा भारी: महिला बीएलओ को ब्रेन हेमरेज, हालत गंभीर

गांधीनगर स्कूल में अध्यापिका विनीता दाधीच पिछले कुछ दिनों से एसआइआर के तहत फार्म भरने के कार्य में लगी हुई थी। उनके पति परमेश्वर शर्मा जो सुभाषनगर स्थित स्कूल में शिक्षक है´, ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की ओर से 'प्रथम आने' के लिए लगातार इतना ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि विनीता मानसिक तनाव सहन नहीं कर पाईं और अपने घर पर बेहोश हो गई। शर्मा के अनुसार विनीता को 24 घंटे में से 15 घंटे तक काम करना पड़ रहा था, साथ ही दिनभर में 100 से अधिक फोन पर बात करने और लोगों से मिलने का दबाव था। इसी अत्यधिक कार्यभार और तनाव के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी।