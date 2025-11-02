वंदे मातरम राष्ट्र गीत की 150वीं वर्षगांठ पर 7 से होंगे विशेष आयोजन

निदेशालय के अनुसार राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक प्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी, शिक्षकों व अभिभावकों की भागीदारी से वंदे मातरम गीत आधारित वाद-विवाद, निबंध लेखन, देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रैलियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विद्यालयों में विशेष प्रार्थना सभाओं के दौरान वंदे मातरम गीत के अर्थ, ऐतिहासिक महत्व एवं स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका पर चर्चा की जाएगी। सुवाणा के सीबीईओ रामेश्वर जीनगर ने बताया कि यह स्मरणोत्सव विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना को सशक्त करने और राष्ट्रगौरव से जोड़ने की दिशा में एक सार्थक पहल साबित होगा।