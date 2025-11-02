वंदे मातरम राष्ट्र गीत की 150वीं वर्षगांठ पर 7 से होंगे विशेष आयोजन

Celebrations from 7th to mark the 150th anniversary of the song Vande Mataram
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने राज्य के सभी विद्यालयों में स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणादायी गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विभिन्न राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संस्थाओं के प्रधानों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे हैं।
निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ओर से 1875 में लिखे गए इस अमर गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति की भावना को सशक्त किया था। इसी प्रेरणा को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 7 नवंबर, 2025 से 7 नवंबर, 2026 तक स्मरणोत्सव कार्यक्रम चार चरणों में आयोजित किए जाएंगे।
चार चरणों में होंगे आयोजन :
07 से 14 नवंबर तक- भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के स्मरण में स्मरणोत्सव का उद्घाटन।
19 से 26 जनवरी, 2026 तक -गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम।
07 से 15 अगस्त, 2026 तक -स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजन।
01 से 07 नवंबर, 2026 तक -स्मरणोत्सव का समापन समारोह।
राज्य, जिला एवं विद्यालय स्तर पर होंगे कार्यक्रम
निदेशालय के अनुसार राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक प्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी, शिक्षकों व अभिभावकों की भागीदारी से वंदे मातरम गीत आधारित वाद-विवाद, निबंध लेखन, देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रैलियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विद्यालयों में विशेष प्रार्थना सभाओं के दौरान वंदे मातरम गीत के अर्थ, ऐतिहासिक महत्व एवं स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका पर चर्चा की जाएगी। सुवाणा के सीबीईओ रामेश्वर जीनगर ने बताया कि यह स्मरणोत्सव विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना को सशक्त करने और राष्ट्रगौरव से जोड़ने की दिशा में एक सार्थक पहल साबित होगा।
