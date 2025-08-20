Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

खेलकूद का पंचाग जारी 31 से शुरू होंगी प्रतियोगिता

प्रतियोगिता तीन समूह में होगी आयोजित

भीलवाड़ा

Aug 20, 2025

Sports calendar released, competitions will start from 31st
Sports calendar released, competitions will start from 31st

69वीं जिला स्तरीय विद्यालयी 14 वर्ष, वर्ग छात्र -छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का पंचाग जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा रामेश्वरलाल बाल्दी ने जारी कर दिया है। निदेशालय के अनुसार प्रतियोगिता तीन समूह में आयोजित की जाएगी।

प्रथम समूह 31 अगस्त से 3 सितंबर तक

प्रथम समूह में 11 खेल होंगे। इसमें 11 ही स्कूलों का चयन किया गया है। इसमें सॉफ्टबाल (छात्र-छात्रा) राउमावि गागेड़ा, हुरड़ा, बॉक्सिंग (छात्र) एलडी पब्लिक स्कूल भीलवाड़ा, हॉकी (छात्र-छात्रा) राउमावि जोरावरपुरा, मांडल, कबड्डी( छात्र-छात्रा ) राबाउप्रावि चांदजी की खेडी बिजोलियां, तैराकी (छात्र-छात्रा) राउप्रावि वार्ड नंबर 6 शाहपुरा, जिमनास्टिक (छात्र-छात्रा) एज स्टीवर्ड मॉरिस स्कूल इरांस भीलवाड़ा, तीरंदाजी (छात्र-छात्रा) राउप्रावि सांड गांव मुकनपुरिया मांडलगढ़, लॉन टेनिस (छात्र-छात्रा ) हैप्पी डेज स्कूल आजाद नगर भीलवाड़ा, शतरंज (छात्र-छात्रा ) ग्रीनवैली पब्लिक स्कूल पांसल भीलवाड़ा, कुश्ती( छात्र-छात्रा ) राउमावि मोमी सुवाणा तथा बास्केटबाल( छात्र-छात्रा ) श्रीजी विद्या कुंज उच्च प्राथमिक विद्यालय करेड़ा में होगा।

द्वितीय समूह की प्रतियोगिता 10 से 13 सितंबर तक

द्वितीय समूह में 12 प्रतियोगिता होंगी। इसके लिए भी स्कूलों का चयन कर लिया गया है। इसमें साइक्लिंग (छात्र-छात्रा ) राउप्रावि कलाल खेड़ी बोराणा रायपुर, खो -खो (छात्र-छात्रा) राउप्रावि पांचा का बड़ा जहाजपुर, बैडमिंटन( छात्र-छात्रा) विट्टी इंटरनेशनल स्कूल आटूण सुवाणा, टेबल टेनिस (छात्र-छात्रा ) इंदिरा विद्या निकेतन गंगापुर सहाड़ा, जूडो (छात्र-छात्रा ) सिखवाल पब्लिक स्कूल मालोला रोड भीलवाड़ा, फुटबाल( छात्र-छात्रा) मगांरावि किशनावतों की खेडी भीलवाड़ा, क्रिकेट (छात्र) माइंट ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल हलेड रोड भीलवाड़ा, नेटबाल (छात्र-छात्रा ) माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल भीलवाड़ा, वॉलीबाल( छात्र-छात्रा ) राउप्रावि अजीतपुरा बोरेला आसींद, रोलर स्केटिंग (छात्र-छात्रा) एसडीए सीसै स्कूल भीलवाड़ा, राइफल शूटिंग (छात्र-छात्रा) इम्मानुएल मिशन सेकेंडरी स्कूल भीलवाड़ा तथा हैंडबाल (छात्र छात्रा ) विनायक विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय भूणास सहाड़ा शामिल हैं।

तृतीय समूह की प्रतियोगिता 8 से 12 अक्टूबर तक केवल एथलेटिक्स (छात्र-छात्रा) शिवचरण माथुर इंटरनेशनल स्कूल विजयसिंह पथिकनगर भीलवाड़ा में होगी। इसके अलावा तृतीय समूह की प्रतियोगिता 8 से 11 अक्टूबर तक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक (छात्र-छात्रा ) सिद्धार्थ ग्लोबल अकैडमी आसींद में होगी।

Published on:

20 Aug 2025 08:41 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / खेलकूद का पंचाग जारी 31 से शुरू होंगी प्रतियोगिता

