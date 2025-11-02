राज्य स्तरीय समान परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि 5 तक बढ़ाई

माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि पूर्व में यह तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित थी। आदेश में बताया गया कि 18 सितंबर 2025 को आयोजित शासन सचिवालय की बैठक में किए गए निर्णयों एवं 24 अक्टूबर के पूर्व आदेश के क्रम में यह संशोधन किया गया है। निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 30 रुपए प्रति छात्र निर्धारित किया गया था, जो एसबी कलेक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है। नई समय सीमा के अनुसार अब यह शुल्क 5 नवंबर तक स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, इस अवधि में शुल्क जमा कराने वालों को अतिरिक्त शुल्क सहित भुगतान करना होगा।