राज्य स्तरीय समान परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि 5 तक बढ़ाई

State level uniform examination fee submission date extended till 5
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने राज्य स्तरीय समान परीक्षा सत्र 2025–26 के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 5 नवंबर तक शुल्क जमा कर सकेंगे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि पूर्व में यह तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित थी। आदेश में बताया गया कि 18 सितंबर 2025 को आयोजित शासन सचिवालय की बैठक में किए गए निर्णयों एवं 24 अक्टूबर के पूर्व आदेश के क्रम में यह संशोधन किया गया है। निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 30 रुपए प्रति छात्र निर्धारित किया गया था, जो एसबी कलेक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है। नई समय सीमा के अनुसार अब यह शुल्क 5 नवंबर तक स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, इस अवधि में शुल्क जमा कराने वालों को अतिरिक्त शुल्क सहित भुगतान करना होगा।
सुवाणा के सीबीईओ रामेश्वर जीनगर का कहना है कि शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ने से उन विद्यालयों को राहत मिलेगी, जिन्होंने तकनीकी कारणों या अवकाश के चलते समय पर शुल्क जमा नहीं करवा पाए। इससे छात्रों की परीक्षा पंजीयन प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। गौरतलब है कि शिक्षा सत्र 2025-26 की राज्य स्तरीय समान अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 20 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा दो पारियों में होगी। प्रथम पारी सुबह 9:30 से 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पारी दोपहर 1:15 से शाम 4:30 बजे तक होगी।
