आईटीआर रिफंड का इंतजार खत्म करें, ई-सत्यापन के बाद तेजी से मिलेगा पैसा

आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद करदाताओं को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है रिफंड का। कर विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर विभाग रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद प्रोसेसिंग शुरू कर देता है, लेकिन रिफंड तभी जल्दी मिलता है जब करदाता 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन कर दें। सीए विनय गर्ग के अनुसार जिस दिन करदाता ई-सत्यापन करता है, उसी दिन से रिफंड प्रक्रिया चालू हो जाती है। आमतौर पर रिफंड आने में 15 दिन से लेकर 2 महीने का समय लग सकता है।