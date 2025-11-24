किसानों को नकली बीज-खाद से राहत देने सख्त कानून लाया जाएगा : मीणा

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा रविवार को भीलवाड़ा जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि देशभर में किसानों को सही गुणवत्ता का खाद, बीज व दवा मिलना सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। मंत्री मीणा ने कहा कि किसान और सरकार कभी यह कल्पना नहीं कर सकते कि उनका खाद नकली हो सकता है, बीज घटिया हो सकता है और पेस्टिसाइड ऐसा हो सकता है जो फसल पर असर ना करे। उन्होंने बताया कि इन तीनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और राजस्थान में व्यापक स्तर पर नकली खाद व कमजोर बीज के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। किसान को उत्तम खाद, बीज व दवा मिले, इसके लिए सख्त कानून लाया जाएगा।