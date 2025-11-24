Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

किसानों को नकली बीज-खाद से राहत देने सख्त कानून लाया जाएगा : मीणा

बोले मंत्री, नकली खाद-बीज पर कार्रवाई तेज, एसआइआर पर विपक्ष को चेतावनी

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 24, 2025

Strict law will be brought to provide relief to farmers from fake seeds and fertilizers: Meena

Strict law will be brought to provide relief to farmers from fake seeds and fertilizers: Meena

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा रविवार को भीलवाड़ा जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि देशभर में किसानों को सही गुणवत्ता का खाद, बीज व दवा मिलना सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। मंत्री मीणा ने कहा कि किसान और सरकार कभी यह कल्पना नहीं कर सकते कि उनका खाद नकली हो सकता है, बीज घटिया हो सकता है और पेस्टिसाइड ऐसा हो सकता है जो फसल पर असर ना करे। उन्होंने बताया कि इन तीनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और राजस्थान में व्यापक स्तर पर नकली खाद व कमजोर बीज के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। किसान को उत्तम खाद, बीज व दवा मिले, इसके लिए सख्त कानून लाया जाएगा।

विपक्ष कर रहा भ्रम फैलाने का प्रयास

कृषि मंत्री मीणा ने चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे मतदाता सूची शुद्धिकरण (एसआइआर) को लेकर कहा कि यह मुद्दा विपक्ष द्वारा राजनीतिक रूप से तूल दिया जा रहा है। बिहार का परिणाम सभी ने देखा है। देश की जनता जो चाहती है उसके अनुरूप चुनाव आयोग काम कर रहा है। मीणा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग घुसपैठियों को वोटिंग में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं।

Published on:

24 Nov 2025 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / किसानों को नकली बीज-खाद से राहत देने सख्त कानून लाया जाएगा : मीणा

