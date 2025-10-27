प्रदेश में स्कूलों के दूध पाउडर पर सख्ती: तीन दिन में होगी भौतिक जांच रिपोर्ट, दोषियों पर होगी कार्रवाई

मिड-डे मील योजना के तहत विद्यार्थियों को वितरित किए जाने वाले दूध पाउडर में गड़बड़ी की लगातार मिल रही शिकायतों पर अब शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। इस संबंध में मिड-डे मील योजना के आयुक्त विश्वमोहन शर्मा ने प्रदेशभर के पीईईओ (प्रधान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) और यूसीईईओ (अपर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने क्षेत्राधिकार के कम से कम दो विद्यालयों का निरीक्षण करें तथा अपने अधीनस्थ सभी स्कूलों में दूध पाउडर स्टॉक का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाएं। आयुक्त शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या संस्था के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल स्तर पर जांच की जाएगी।