भीलवाड़ा

खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का जनजाति गौरव दिवस पर होगा सम्मान

- भीलवाड़ा से भेजी जाएगी चयन सूची, 15 को उदयपुर में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 13, 2025

Students who excel in sports will be honored on Tribal Pride Day

Students who excel in sports will be honored on Tribal Pride Day

राज्य सरकार की ओर से जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में इस वर्ष भी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से सभी जिलों को पत्र जारी कर विद्यार्थियों की सूची त्वरित रूप से भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने वाले होंगे सम्मानित

निर्देशों के अनुसार ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें इस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। समारोह का आयोजन 15 नवंबर को उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस समारोह में किया जाएगा।

आदेश में स्पष्ट किया कि जिले के सभी विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि योग्य विद्यार्थियों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाए। ताकि उच्चाधिकारियों को समय पर रिपोर्ट भेजी जा सके। जानकारी (रिक्त) होने की स्थिति में भी संबंधित कार्यालय को सूचित किया जाना आवश्यक है।

विवरण भेजने का प्रारूप जारी

इस संबंध में निदेशालय की ओर से एक प्रारूप तालिका भी जारी की गई है। इसमें विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम व पता, खेल का नाम, सत्र 2024-25, आयोजन संस्था, प्रतियोगिता का स्तर (अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य), प्राप्त स्थान तथा अन्य आवश्यक विवरण भरने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने मांगी जानकारी

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा भीलवाड़ा की ओर से संबंधित ब्लॉकों को यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी विद्यालय निर्धारित प्रारूप में सूचना तत्काल उपलब्ध कराएं। ताकि राज्य स्तरीय चयन सूची समय पर तैयार कर आयुुक्त, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को भेजी जा सके।

राज्य स्तरीय समारोह में बढ़ेगा जनजाति गौरव

जनजाति गौरव दिवस हर वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर जनजाति समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित कर समाज में शिक्षा और खेलों के प्रति जागरुकता बढ़ाने का संदेश दिया जाता है।

Published on:

13 Nov 2025 06:37 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का जनजाति गौरव दिवस पर होगा सम्मान

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

