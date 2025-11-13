खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का जनजाति गौरव दिवस पर होगा सम्मान

राज्य सरकार की ओर से जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में इस वर्ष भी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से सभी जिलों को पत्र जारी कर विद्यार्थियों की सूची त्वरित रूप से भेजने के निर्देश दिए गए हैं।