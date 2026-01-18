स्कूलों में अब विद्यार्थी संभालेंगे सफाई का जिम्मा, तैनात होंगे ‘हाइजीन मॉनिटर’

Students will now be responsible for cleanliness in schools; 'hygiene monitors' will be appointed.
राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक अनूठी पहल की है। प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में अब कक्षा 4 से 12 तक की प्रत्येक कक्षा और सेक्शन में एक 'हाइजीन मॉनिटर' नियुक्त किया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। खास बात यह है कि ये मॉनिटर न केवल अपनी कक्षा की सफाई पर नजर रखेंगे, बल्कि मिड-डे मील से पहले हाथ धोने और व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। प्रत्येक माह के अंतिम दिन हाइजीन मॉनिटर अपनी कक्षा के साथियों के साथ दस मिनट का चर्चा सत्र आयोजित करेंगे। इसमें विद्यालय को हरा-भरा और स्वच्छ रखने के उपायों पर मंथन होगा।
कैसा होगा 'हाइजीन मॉनिटर' का ढांचा
