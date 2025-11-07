सफल सीए विद्यार्थियों का सम्मान, वरिष्ठ प्रोफेशनल्स ने दिए मार्गदर्शन

शाखा सचिव अक्षय सोडानी ने बताया कि हैंड होल्डिंग प्रोग्राम जैसे आयोजन नए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए बेहद लाभकारी होते हैं, क्योंकि ये उन्हें प्रैक्टिस, जॉब, बिज़नेस और स्टार्टअप्स से संबंधित अवसरों की जानकारी देते हैं। प्रत्येक नवोदित सीए को अपने पेशे में नैतिकता और निरंतर सीखने की भावना बनाए रखनी चाहिए। शाखा सिकासा अध्यक्ष सीए पुलकित राठी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि यह मंच नए सीए सदस्यों को सीनियर प्रोफेशनल्स से संवाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। सेंट्रल इंडिया रीजनल कौंसिल के सदस्य सीए निर्भीक गांधी ने कहा कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आज देश की आर्थिक सशक्तता के प्रमुख स्तंभ हैं। दिल्ली से आए सीए गौरव अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया। सभी नए सीए को स्मृति चिन्ह भेंट कर एवं मिठाई खिलाकर सम्मान किया। दिनेश सुथार, पुनीत कुमार मेहता, प्रवीण अग्रवाल सहित 100 से अधिक विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित थे।