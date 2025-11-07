Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

सफल सीए विद्यार्थियों का सम्मान, वरिष्ठ प्रोफेशनल्स ने दिए मार्गदर्शन

- सीए केवल प्रोफेशन नहीं, समाज निर्माण की प्रक्रिया

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 07, 2025

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की भीलवाड़ा शाखा की ओर से हैंड होल्डिंग प्रोग्राम एवं नेटवर्क समिट का आयोजन पटेलनगर के आईसीएआई भवन में नए बने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के सम्मान में किया गया। कार्यक्रम के दौरान शाखा अध्यक्ष सीए आलोक सोमानी ने नए सीए का स्वागत करते हुए कहा कि यह सफलता सभी विद्यार्थियों के समर्पण, परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। सीए बनने की यात्रा चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन यह एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण करती है। सीए सोमानी ने नए सीए सदस्यों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और पेशे में ईमानदारी व उत्कृष्टता बनाए रखने का आह्वान किया।

नए सीए के लिए उपयोगी पहल

शाखा सचिव अक्षय सोडानी ने बताया कि हैंड होल्डिंग प्रोग्राम जैसे आयोजन नए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए बेहद लाभकारी होते हैं, क्योंकि ये उन्हें प्रैक्टिस, जॉब, बिज़नेस और स्टार्टअप्स से संबंधित अवसरों की जानकारी देते हैं। प्रत्येक नवोदित सीए को अपने पेशे में नैतिकता और निरंतर सीखने की भावना बनाए रखनी चाहिए। शाखा सिकासा अध्यक्ष सीए पुलकित राठी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि यह मंच नए सीए सदस्यों को सीनियर प्रोफेशनल्स से संवाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। सेंट्रल इंडिया रीजनल कौंसिल के सदस्य सीए निर्भीक गांधी ने कहा कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आज देश की आर्थिक सशक्तता के प्रमुख स्तंभ हैं। दिल्ली से आए सीए गौरव अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया। सभी नए सीए को स्मृति चिन्ह भेंट कर एवं मिठाई खिलाकर सम्मान किया। दिनेश सुथार, पुनीत कुमार मेहता, प्रवीण अग्रवाल सहित 100 से अधिक विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित थे।

Updated on:

07 Nov 2025 08:50 pm

Published on:

07 Nov 2025 08:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सफल सीए विद्यार्थियों का सम्मान, वरिष्ठ प्रोफेशनल्स ने दिए मार्गदर्शन

