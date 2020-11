हॉस्पिटल में लगी ऐसी आग, कोरोना संक्रमित मरीज भी भीड़ में आ गए

शहर के रमेश चन्द्र व्यासनगर स्थिति स्वास्तिक होस्पीटल के भूतल में रविवार रात नौ बजे शार्ट सर्किट से लगी आग से अफरातफरी मच गई। आग पर तुरंत काबू पा लिया गया, लेकिन आग बुझाने में प्रयुक्त सिलेंडर से उठे धुएं से हॉस्पिटल प्रथम मंजिल से लेकर तीसरी मंजिल तक धुंए से भर गया। इसी धुएं के कारण तीसरी मंजिल स्थित कोविड सेंटर में भर्ती मरीज भी नीचे भीड़ में आ गए। Such a fire in the bhilwara hospital, corona infected patients also got into the crowed