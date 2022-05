Sukhadia Stadium सुखाडि़या स्टेडियम प्रदेश के सुपर टॉप स्टेडियम में

Sukhadia Stadium in the super top stadium of the state इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की समाप्ति के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) राज्य में घरेलू क्रिकेट का वर्ष 2022-23 का कलैंडर जारी करेगा। प्रतियोगिता इस बार प्रदेश के चार प्रमुख स्टेडियमों में खेली जाएगी। इनमें भीलवाड़ा का सुखाडि़या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल है। सुखाडिय़ा स्टेडियम का कायापलट आरसीए व जिला क्रिकेट संघ की देखरेख में नगर विकास न्यास करा रहा है।

भीलवाड़ा Published: May 09, 2022 09:39:28 am

भीलवाड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की समाप्ति के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) राज्य में घरेलू क्रिकेट का वर्ष 2022-23 का कलैंडर जारी करेगा। प्रतियोगिता इस बार प्रदेश के चार प्रमुख स्टेडियमों में खेली जाएगी। इनमें भीलवाड़ा का सुखाडि़या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल है। सुखाडिय़ा स्टेडियम का कायापलट आरसीए व जिला क्रिकेट संघ की देखरेख में नगर विकास न्यास करा रहा है।

Sukhadia Stadium in the super top stadium of the state



85 लाख ग्राउंड पर खर्च स्टेडियम की क्रिकेट पिच व आउट फील्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर की बनाने के लिए विशेषज्ञों की देखरेख में काम हो रहा है। यहां करीब दो करोड़ रुपए खर्च होंगे। करीब 85 लाख रुपए की लागत से क्रिकेट ग्राउंड पर काम हो रहा है। यहां क्रिकेट ग्रांउड को हरा भरा किया जा रहा है। घास नहीं सूखे, इसलिए यहां छिडकाव के लिए स्प्रिंग सिस्टम लगाए हैं। पानी के टैंक भी बनाए। पवेलियन ठीक की है। कॉमेंट्री व खिलाड़ी बॉक्स भी बन रहे हैं।

बड़े मुकाबलों की तैयारी

आरसीए के संयुक्त सचिव व जिला संघ अध्यक्ष महेन्द्र नाहर ने बताया कि यहां घरेलू प्रतियोगिताओं के बड़े मैच अब हो सकेंगे। स्टेडियम की विकट अंतरराष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप बनाई गई है। इसके लिए यहां की पूरी घास व मिट्टी बदली गई है। स्प्रिंग सिस्टम लगाया गया है। कम्प्यूटराइज्ड साइड स्क्रीन भी लगाएंगे। स्टार खिलाड़ी दिखा चुके जलवा

सुखाडिय़ा स्टेडियम में वर्ष 1997 में विल्स एकादश व बोर्ड एकादश के बीच मैच हुए। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वेंकटेश प्रसाद, अजय जडेजा, सुनील जोशी, सबा करीम व रोहन गावस्कर छाए रहे। जडेजा ने शतक जमाया था। यहां मार्च 1995 बीसीआई की देवधर ट्रॉफी के तहत सेंट्रल जोन व नार्थ जोन के बीच मैच हुए। विक्रम राठौड़, प्रवीण आमरे, अतुल वासन, राजेश चौहान व अजय शर्मा ने भी कमाल दिखाया था। आईपीएल के तेज गेंदबाज दीपक चाहर व बल्लेबाज मंयक अग्रवाल भी यहां खेल चुके हैं। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें