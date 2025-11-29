सूर्यदेव तुला राशि से निकले, 15 तक शादियों की धूम

30 नवंबर से 6 दिसंबर तक विवाह के शुभ मुहूर्त मिलेंगे। इसके बाद सूर्य वृद्धावस्था में चले जाएंगे और 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास शुरू हो जाएगा, जो 14 जनवरी 2026 तक रहेगा। इस अवधि में सभी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। शुक्र उदय के बाद पुन: शुरुआत: 2 फरवरी से विवाह मुहूर्त फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। नवंबर के मुहूर्त: 30 नवंबर. दिसंबर के मुहूर्त: 1, 4, 5 और 6 दिसंबर। विशेष अबूझ मुहूर्त: 23 जनवरी बसंत पंचमी को है।