Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में समर्थन मूल्य पर सूनी पड़ी खरीद: बारिश ने बिगाड़ा खेल

- 75 प्रतिशत खराबे के कारण किसान नहीं बेच पा रहे फसल - 1588 किसानों ने करवाया ऑनलाइन पंजीयन, क्रय केंद्रों पर अब तक एक भी क्विंटल दलहन की खरीद नहीं

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 28, 2025

Support price procurement in Bhilwara falls flat: Rain plays spoilsport

Support price procurement in Bhilwara falls flat: Rain plays spoilsport

राजस्थान में किसानों को दलहन और तिलहन फसलों का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है। भीलवाड़ा जिले में मूंग, उड़द और मूंगफली की खरीद के लिए कुल 27 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं और 1588 किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए उत्साहपूर्वक ऑनलाइन पंजीयन भी करवाया है। स्थिति यह है कि खरीद शुरू होने के बावजूद जिले के सभी केंद्र सूने पड़े हैं। अब तक किसी भी किसान ने क्रय केंद्र पर अपनी फसल का सौदा नहीं किया है।

खरीद केंद्र सूने रहने का मुख्य कारण

क्रय केंद्रों पर किसानों के नहीं पहुंचने के पीछे सबसे बड़ा कारण फसल पकने के दौरान हुई असमय बारिश है। जिले में मूंग और उड़द की फसल में 75 प्रतिशत से अधिक का खराबा हुआ है। फसल खराब होने या उपज की गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण किसान निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार अपनी फसल खरीद केंद्रों पर नहीं बेच पा रहे हैं। इससे सरकारी खरीद ठप पड़ी है।

1588 ने करवाया पंजीयन

जिले में कुल 1588 किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया है। जिले में समर्थन मूल्य मूंग 8768 रुपए, मूंगफली 7263 रुपए, उडद 7800 रुपए तथा सोयाबीन 5328 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीद की जानी है। इसके लिए जिले के 1588 किसानों ने पंजीयन करवाया है। इसमें से मूंग के लिए 25, उड़द के लिए 451, सोयाबीन के 57 तथा मूंगफली के 1045 किसान शामिल है।

जिले में 27 स्थानों पर क्रय केंद्र स्थापित

किसानों की सुविधा के लिए जिले में कुल 27 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इनमें भीलवाड़ा, बिजौलियां, गुलाबपुरा, रायपुर, आसींद, गंगापुर, मांडल, शाहपुरा, जहाजपुर, बनेड़ा और कोटड़ी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समितियों को मुख्य केंद्र बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, बिजौलियां के उपकेंद्र मांडलगढ़ व काछोला सहित गुरला, महुआ, बिगोद, बोरखेड़ा, मोखमपुरा, पालड़ी, अंटाली, बदनोर, पड़ासोली, कोशिथला, पोटला, बागौर, जोरावरपुरा, करेड़ा, चिल्लेश्वर, ढिकोला, फुलियाकलां, सांगरिया, बच्चखेड़ा, पंडेर, खजूरी, शक्करगढ़, सरदारशहर और बडलियास की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकारी तंत्र ने खरीद के लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन प्रकृति की मार ने किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ लेने से वंचित कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 09:20 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में समर्थन मूल्य पर सूनी पड़ी खरीद: बारिश ने बिगाड़ा खेल

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा की नई प्रदेश टीम में भीलवाड़ा नजर अंदाज

Bhilwara ignored in BJP's new state team
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा समेत 6 शहरों में अब दूषित पानी की होगी ‘डिजिटल’ निगरानी

Now, contaminated water will be 'digitally' monitored in 6 cities including Bhilwara.
भीलवाड़ा

कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन: मंगरोप में महंगे दाम पर यूरिया बेचने पर लाइसेंस निलंबित

License suspended for selling urea at high prices in Mangrop
भीलवाड़ा

नवसृजित ग्राम पंचायतों के लिए भवन की तलाश

Search for buildings for newly created Gram Panchayats
भीलवाड़ा

सरकारी स्कूलों में दक्षता आधारित आकलन, कक्षा 3 से 8 तक के होंगे पेपर

Competency-based assessment in government schools, papers will be for classes 3 to 8
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.