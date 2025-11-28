भीलवाड़ा में समर्थन मूल्य पर सूनी पड़ी खरीद: बारिश ने बिगाड़ा खेल

किसानों की सुविधा के लिए जिले में कुल 27 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इनमें भीलवाड़ा, बिजौलियां, गुलाबपुरा, रायपुर, आसींद, गंगापुर, मांडल, शाहपुरा, जहाजपुर, बनेड़ा और कोटड़ी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समितियों को मुख्य केंद्र बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, बिजौलियां के उपकेंद्र मांडलगढ़ व काछोला सहित गुरला, महुआ, बिगोद, बोरखेड़ा, मोखमपुरा, पालड़ी, अंटाली, बदनोर, पड़ासोली, कोशिथला, पोटला, बागौर, जोरावरपुरा, करेड़ा, चिल्लेश्वर, ढिकोला, फुलियाकलां, सांगरिया, बच्चखेड़ा, पंडेर, खजूरी, शक्करगढ़, सरदारशहर और बडलियास की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकारी तंत्र ने खरीद के लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन प्रकृति की मार ने किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ लेने से वंचित कर दिया है।