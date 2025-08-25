सुवाणा की ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कल से

भीलवाड़ा जिले के सुवाणा ब्लॉक की 14 वर्षीय छात्र खेलकूद प्रतियोगिता 26 अगस्त से शुरू होंगी। सीबीईओ सुवाणा रामेश्वर जीनगर ने बताया कि सुवाणा-हमीरगढ़ ग्रामीण 14 वर्षीय छात्र खेलकूद प्रतियोगिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांदा में एवं भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र की प्रतियोगिता मगावि हरणीकला में होंगी। इसमें खो-खो, वॉलीबाल, कबड्डी, साहित्य एवं सांस्कृतिक की छात्र प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 28 अगस्त तक होगा। भाग लेने वाले खिलाड़ियों के योग्यता फार्म ऑफलाइन लिए जाएगे। विजेता टीम को जिला स्तर पर खेलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें सुवाणा ब्लॉक की राजकीय एवं निजि विद्यालय की टीमें भाग लेंगी। एंट्री 25 अगस्त को शाम 5 बजे तक की जाएगी। जीनगर ने बताया कि छात्राओं की प्रतियोगिता सीधे जिला स्तर पर होगी।