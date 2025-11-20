टैबलेट और साइकिल योजना अटकी, आधा सत्र बाद भी छात्रों को इंतजार

राज्य सरकार की ओर से घोषित टैबलेट और साइकिल योजनाएं अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी हुए पांच महीने बीतने के बावजूद मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण का काम शुरू ही नहीं हुआ है। राज्य में नए ज़िलों के गठन के बाद मेधावी विद्यार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 2400 से अधिक हो गई है, इसके चलते टैबलेट की मांग और वित्तीय भार दोनों बढ़े हैं। विभाग का प्रस्ताव अभी भी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के इंतजार में लंबित हैं।