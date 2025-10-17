रोटी, बेटी, चोटी और धोती का ध्यान रखो: संत उत्तम स्वामी

महाराणा प्रताप की पंचधातु प्रतिमा के अनावरण समारोह में संत उत्तम स्वामी ने कहा कि जीवन में रोटी, बेटी, चोटी और धोती इन चार चीजों का ध्यान रखना हर व्यक्ति का धर्म है। महाराणा प्रताप ने अपने देश, समाज और सनातन धर्म की रक्षा के लिए रोटी छोड़कर घास खाई थी। आज हम उन्हीं के चरणों में बैठकर गर्व महसूस कर रहे हैं। संत उत्तम स्वामी गुरुवार को नगर निगम की ओर से स्थापित की गई महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा के अनावरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। संत ने रिमोट का बटन दबाकर प्रतिमा का आनावरण किया। समारोह में जबरदस्त का उत्साह देखने को मिला। भील समाज के लोग अपने परंपरागत हथियार के साथ नृत्य करते हुए समारोह स्थल पर पहुचे। संत ने कहा कि आज हम माथे पर तिलक इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि भील समाज और महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने अपनी आहुति दी थी।