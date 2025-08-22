29 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा, 20 करोड़ की वसूली

डीजीजीआई जांच में खुलासा हुआ कि कम्पनी ने महावीर ट्रेडिंग कम्पनी से फर्जी बिलिंग और गुप्त क्लियरेंस सेवाएं ली थीं। वास्तविक माल आपूर्ति को छिपाते हुए फर्जी चालानों से माल परिवहन कर बाहर भेजा गया और टैक्स चोरी कर अवैध कमाई की गई। गौरतलब है कि महावीर ट्रेडिंग सिंडिकेट पर पहले 706 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला उजागर हो चुका है। इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।