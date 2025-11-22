शिक्षकों पर अब जनगणना का भार, संगठनों ने ठोकी विरोध की ताल

शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों को अभी तक बूथ लेवल अधिकारी एवं सहायक कर्मी की ड्यूटी से कोई राहत नहीं मिली है। इस बीच अब एक और बड़ा दायित्व शिक्षकों के कंधों पर सौप दिया गया है। राज्य सरकार ने जनगणना-2027 के कार्यों में शिक्षकों व शिक्षा कर्मियों झोंक दिया है। सरकार के इस निर्णय को लेकर शिक्षक संगठनों ने भी विरोध की ताल ठोक दी है। गत दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समिति की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में जनगणना-2027 कार्य के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों को सौंपी गई है।