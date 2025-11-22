Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

शिक्षकों पर अब जनगणना का भार, संगठनों ने ठोकी विरोध की ताल

- बूथ लेवल कार्यों से राहत नहीं, अब नया फरमान ने बढ़ाई परेशानी

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 22, 2025

Teachers now bear the burden of census, organizations protest

Teachers now bear the burden of census, organizations protest

शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों को अभी तक बूथ लेवल अधिकारी एवं सहायक कर्मी की ड्यूटी से कोई राहत नहीं मिली है। इस बीच अब एक और बड़ा दायित्व शिक्षकों के कंधों पर सौप दिया गया है। राज्य सरकार ने जनगणना-2027 के कार्यों में शिक्षकों व शिक्षा कर्मियों झोंक दिया है। सरकार के इस निर्णय को लेकर शिक्षक संगठनों ने भी विरोध की ताल ठोक दी है। गत दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समिति की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में जनगणना-2027 कार्य के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों को सौंपी गई है।

सहायक नोडल अधिकारी नामित

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ) सीताराम जाट ने आदेश में सभी संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को निर्देशित किया है कि जिला प्रशासन व जिला नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें। आवश्यकता अनुसार कार्मिक तत्काल उपलब्ध करवाएं। सहयोग में कमी मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनगणना का कार्य किसी भी हालत में निर्धारित समयानुसार और निर्बाध रूप से पूरा किया जाए।

शिक्षक संगठन बोले, पढ़ाई प्रभावित होगी

शिक्षकों को लगातार गैर-शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त किए जाने से अध्ययन-अध्यापन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्कूलों में स्टाफ पहले से ही कम है, ऐसे में जनगणना की अतिरिक्त ड्यूटी शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक साबित होगी।

नीरज शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 12:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / शिक्षकों पर अब जनगणना का भार, संगठनों ने ठोकी विरोध की ताल

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशी के कदम: बंपर उत्पादन की उम्मीद, पौने दो लाख हैक्टेयर में गेहूं की होगी बुवाई

Steps of happiness: Bumper production expected, wheat will be sown in 1.75 lakh hectares
भीलवाड़ा

दर्दनाक हादसा: झूलते बिजली के तार की चपेट में आया किसान, गर्दन धड़ से अलग, मौके पर मौत

भीलवाड़ा

दिव्यांग बालिकाओं को मिलेगा आर्थिक संबल, शाला दर्पण पर 25 तक अपलोड होंगे प्रस्ताव

Disabled girls will get financial support, proposals will be uploaded on Shala Darpan till 25th.
भीलवाड़ा

शिक्षकों को राहत : एसआइआर में नहीं लगेगी ड्यूटी

Relief to teachers: No duty in SIR
भीलवाड़ा

शिक्षा विभागीय कर्मचारियों की खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं 8 से

Sports and cultural competitions for education department employees from 8th
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.