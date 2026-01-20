तकनीकी खामी से शिक्षक भर्ती परीक्षा में मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, परीक्षा समाप्त होने के बाद बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। नियमों की तकनीकी बाध्यता के कारण सेठ मुरलीघर मानसिंहका बालिका विद्यालय के परीक्षा सेंटर प्रशासन ने अभ्यर्थियों को तब तक रोके रखा जब तक कि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और जिला स्तरीय आईटी सेल टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। टीम के साथ पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने करीब 50 मिनट के अथक प्रयासों के बाद तकनीकी खामी को दूर किया, जिसके बाद सभी परीक्षार्थियों को बाहर जाने दिया गया। एक अभ्यर्थी ने बताया कि पेपर के दौरान ही बायोमेट्रिक के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा था। पेपर हल होने के बाद भी उन्हें रोके रखा। बाहर से किसी टीम के आने के बाद ही उन्हें बाहर निकलने दिया गया।