तहसीलदार ने दिखाया संयम, विधायक ने गुस्सा

वीडियो में दिखी निष्पक्ष एवं सटीक बात: तहसीलदार ने दिखाया संयम, विधायक ने गुस्सा Fair and accurate thing seen in the video: Tehsildar showed restraint, MLA got angry कांग्रेस से मांडल विधायक रामलाल जाट के फोन पर धमकाने के बाद एपीओ हुई तहसीलदार स्वाति झा की हिम्मत की दबी जुबां में गुलाबपुरा व हुरड़ा में चर्चा है। दूसरी तरफ विधायक जाट का कहना है कि जनता का काम तो करना ही होगा।