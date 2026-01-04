हमीरगढ़ की पहाड़ी पर दहशत: चामुंडा माता मंदिर परिसर में पैंथर का ‘पहरा’, सीसीटीवी में कैद हुई चहलकदमी

घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पदचिह्नों व फुटेज का मुआयना किया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मंदिर परिसर पहाड़ी और वन क्षेत्र के भीतर स्थित है, इसलिए यहां लेपर्ड (पैंथर) का मूवमेंट सामान्य प्रक्रिया है। अधिकारियों के अनुसार अब तक पैंथर ने आबादी की ओर रुख नहीं किया है। हालांकि, यदि पैंथर गांव की तरफ बढ़ता है या हिंसक रुख अपनाता है, तो पिंजरा लगाकर उसे रेस्क्यू करने की कार्रवाई की जाएगी।