टेक्सटाइल सिटी की बिगड़ी आबो-हवा, एक्यूआइ फिर बढ़ने लगा

टेक्सटाइल सिटी की आबो-हवा बिगड़ने लगी है। शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) ने एक बार फिर चिंता बढ़ाने लगा है। हाल ही हवा की स्थिति सामान्य से ठीक मानी जा रही थी, लेकिन 19 नवबर से अचानक एक्यूआइ खराब श्रेणी में पहुंच गया। इसके बाद लगातार कई दिनों से प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शहर में सड़कें खराब होने से लगातार धूल के कण हवा के साथ उड़ रहे है। यह नजारा गंगापुर तिराहे पर समेत शहर के अन्य क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में निर्माण कार्य और परिवहन ज्यादा है, वहां सड़कों पर पर्याप्त मात्रा में पानी छिडक़ाव नहीं किए जाने से धूल के गुबार उड़ रहे हैं। सुबह और शाम के समय यह धूल-धुआं हवा में ज्यादा फैलने लगा है। इससे लोगों को आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं।