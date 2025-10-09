सीजेआई पर हमला बेहद दुखद, यह नफरत फैलाने वाली राजनीति का नतीजा

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि देश में आज संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर संकट गहराता जा रहा है। सीजेआई पर हुआ हमला संघ का असली चेहरा उजागर करता है। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष पर हमले के लिए किया जा रहा है। बिहार चुनाव पर चुटकी लेते हुए कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यह कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मंगलवार को एनडीए के एक साथी का फोन बंद हो गया था। खेड़ा ने कहा कि यह स्थिति बताती है कि एनडीए में अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है और सत्ता का समीकरण कमजोर हो रहा है।