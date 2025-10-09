सीजेआई पर हमला बेहद दुखद, यह नफरत फैलाने वाली राजनीति का नतीजा

The attack on the CJI is deeply saddening and a result of hate politics.
पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई पर हुए हमले को बेहद दुखद व शर्मनाक घटना बताया। पायलट ने भीलवाड़ा के सुशीला देवी माथुर कन्या महाविद्यालय परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. शिवचरण माथुर व उनकी पत्नी सुशीला माथुर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से यह बात कही। पायलट ने कहा कि सीजेआई पर हमले से ज्यादा दुखद कोई घटना नहीं हो सकती।
एसएमएस हादसा सिस्टम के ध्वस्त होने की निशानी
जयपुर के एसएमएस अस्पताल हादसे पर पायलट ने सरकार पर तीखा हमला बोला, कहा कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। झालावाड़ में बच्चों की मौत होती है, जयपुर में टैंकर हादसे की रिपोर्ट तक नहीं आई और अब एसएमएस में हादसा हुआ है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं।
बिहार में बदलाव की लहर, एनडीए का एक इंजन फेल होगा
बिहार विधानसभा चुनाव में जनता अब बदलाव चाहती है। नितीश कुमार 20 वर्षों से कुर्सी से चिपके हुए हैं, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी के साथ। सत्ता के लिए दल-बदल की राजनीति की है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का संयोजन युवाओं को आकर्षित कर रहा है।
पवन खेड़ा बोले , सीजेआई पर हमला संघ का असली चेहरा
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि देश में आज संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर संकट गहराता जा रहा है। सीजेआई पर हुआ हमला संघ का असली चेहरा उजागर करता है। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष पर हमले के लिए किया जा रहा है। बिहार चुनाव पर चुटकी लेते हुए कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यह कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मंगलवार को एनडीए के एक साथी का फोन बंद हो गया था। खेड़ा ने कहा कि यह स्थिति बताती है कि एनडीए में अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है और सत्ता का समीकरण कमजोर हो रहा है।
