बारिश-अंधड़ ने छीनी ले ली बालक की जान

The child's life was taken away by the rain and hail जहाजपुर थाना क्षेत्र र्के पीपलूंद में गुरुवार शाम बारिश के साथ उठे तेज अंधड़ ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। अंधड़ के कारण टीनशेड की दीवार ढहने से दबने से बालक की मौत हो गई।