पहली बारिश भी नहीं झेल पाई पुलिया, ढही

ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी लागत से बनी पुलिया गुणवत्ता जांच के बिना ही पास कैसे कर दी गई। लोगों ने प्रशासन से जांच कर जिम्मेदार ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन ने डीएमएफडी फंड का दुरुपययोग किया है। डीएमएफटी फंड खनिज क्षेत्र के विकास और स्थानीय जनता की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है। ग्रामीणों की मांग है कि दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई हो। पुलिया का पुनर्निर्माण तथा गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी तय की जाए।