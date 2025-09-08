पहली बारिश भी नहीं झेल पाई पुलिया, ढही

भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील के फूलियाकलां-सणगारी मार्ग पर डीएमएफटी फंड से बनी पुलिया पहली ही बारिश में ढह गई। करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुलिया और सड़क बारिश का पहला सीजन भी नहीं झेल पाई। रविवार सुबह खारी नदी में पानी की तेज आवक के चलते पुलिया का एक हिस्सा टूट गया।
ग्रामीणों का आरोप-घटिया निर्माण का नतीजा
ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने पुलिया के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया था। परिणामस्वरूप, बरसात की शुरुआत होते ही पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह जनता के पैसों की खुली बर्बादी है।
गांवों का संपर्क टूटा
पुलिया टूटने से फूलियाकलां और सणगारी सहित आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों को अब लंबा रास्ता तय कर अन्य मार्गों से आना-जाना पड़ रहा है।
सरकारी लापरवाही पर सवाल
ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी लागत से बनी पुलिया गुणवत्ता जांच के बिना ही पास कैसे कर दी गई। लोगों ने प्रशासन से जांच कर जिम्मेदार ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन ने डीएमएफडी फंड का दुरुपययोग किया है। डीएमएफटी फंड खनिज क्षेत्र के विकास और स्थानीय जनता की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है। ग्रामीणों की मांग है कि दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई हो। पुलिया का पुनर्निर्माण तथा गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी तय की जाए।