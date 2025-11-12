अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं से टकराईं राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तिथियां, नई तारीखों की मांग

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि पहले अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर माह में प्रस्तावित थीं, लेकिन संशोधित शिविरा कैलेंडर में इन्हें नवम्बर में आगे बढ़ा दिया गया है। इस वजह से सम्मेलन और परीक्षा कार्यक्रम आपस में टकरा रहे हैं। संघ ने मांग की है कि सरकार स्थिति का संज्ञान लेकर शिक्षकों के हित में शीघ्र निर्णय ले। शिक्षक समुदाय अब शिक्षा विभाग के निर्णय की प्रतीक्षा में है कि क्या सम्मेलन की तिथियों में संशोधन कर नई घोषणा की जाएगी या नहीं।