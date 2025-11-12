अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं से टकराईं राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तिथियां, नई तारीखों की मांग

Teachers' conference dates clash with half-yearly examinations
राज्यभर में एक समान रूप से आयोजित होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के कारण राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) ने आगामी राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तिथियों में संशोधन की मांग की है। संघ का कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से घोषित नई परीक्षा तिथियों के चलते शिक्षक सम्मेलन की पूर्व निर्धारित तिथियों पर शिक्षकों की उपस्थिति संभव नहीं होगी।
21-22 नवम्बर को है तिथि टकराव
शिविरा पंचांग के अनुसार राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन 21 से 22 नवम्बर को प्रस्तावित है। लेकिन अब शिविरा कैलेंडर में संशोधन के बाद अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 20 नवम्बर से आयोजित की जानी तय की गई हैं। जारी टाइम टेबल के मुताबिक 21 और 22 नवम्बर को भी परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित है, साथ ही इन्हीं तिथियों पर कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं।
शिक्षक संघ ने उठाई मांग
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर कहा कि परीक्षा कार्यक्रम के साथ सम्मेलन की तिथियों का टकराव होने से अधिकांश शिक्षक परीक्षा कार्य में व्यस्त रहेंगे। इस स्थिति में सम्मेलन की सफलता प्रभावित होगी। उन्होंने आग्रह किया कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तिथियां आगे बढ़ाकर नई तिथियों में घोषित की जाएं, ताकि शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
परीक्षा पहले दिसंबर में थी
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि पहले अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर माह में प्रस्तावित थीं, लेकिन संशोधित शिविरा कैलेंडर में इन्हें नवम्बर में आगे बढ़ा दिया गया है। इस वजह से सम्मेलन और परीक्षा कार्यक्रम आपस में टकरा रहे हैं। संघ ने मांग की है कि सरकार स्थिति का संज्ञान लेकर शिक्षकों के हित में शीघ्र निर्णय ले। शिक्षक समुदाय अब शिक्षा विभाग के निर्णय की प्रतीक्षा में है कि क्या सम्मेलन की तिथियों में संशोधन कर नई घोषणा की जाएगी या नहीं।
