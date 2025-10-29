प्रदेश में सरस घी महंगा करने का फैसला वापस, राजनीतिक दबाव में झुकी आरसीडीएफ

आरसीडीएफ की ओर से मंगलवार को सरस घी के दाम 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का आदेश जारी किया गया था। यह बढ़ोतरी लागू होते ही उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ना तय था, क्योंकि सरस घी राज्यभर में सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांडों में शामिल है। आदेश जारी होने के कुछ घंटों बाद ही कई विधायकों और सहकारी समितियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध बढ़ता देख आरसीडीएफ प्रबंधन ने शाम तक बढ़ोतरी का आदेश वापस ले लिया।