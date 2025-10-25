1 अप्रेल से नया शैक्षणिक सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने बनाई कार्ययोजना

शिक्षा विभाग ने दिसंबर में प्रस्तावित अर्द्धवार्षिक परीक्षा को अब 20 नवंबर से कराने का निर्णय लिया है। विभाग का कहना है कि बदलाव आगामी सत्र की समयबद्धता को ध्यान में रखकर किया गया है। इस बार भी 9वीं से 12वीं कक्षा तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षा राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत ही आयोजित होगी।विभाग ने प्रश्न पत्रों के प्रकाशन की तैयारी शुरू कर दी है। अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के बीच निजी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या अभी तक पीएसपी पोर्टल पर अपडेट नहीं की है। इसी को देखते हुए डीईओ (पीएसपी) माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 7 दिन के भीतर निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या पोर्टल के संबंधित मॉड्यूल में अपडेट करें।