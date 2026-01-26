भीलवाड़ा में गूंजेगा धर्म का सार: 1 से होगी महाभारत कथा

कथा के शुभारंभ के अवसर पर 1 फरवरी को शहर में मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी। दोपहर 12 बजे मलाण स्थित चारभुजा मंदिर से शोभायात्रा का प्रस्थान होगा। इसमें 51 कलश धारण किए महिलाएं मंगल गान के साथ शामिल होंगी। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई कथा स्थल टंकी के बालाजी पहुंचेगी, जहां व्यास पीठ का पूजन कर कथा का विधिवत श्रीगणेश किया जाएगा। कथा स्थल पर हजारों श्रद्धालुओं के बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था की जा रही है। कोटा बाइपास रोड पर होने वाले इस बड़े आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कथा के दौरान महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर गीता के उपदेशों तक के सार को संगीतबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।