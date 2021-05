विधायकों के कोष से सरकार ने काट लिए सवा तीन करोड़

The government has deducted three and a quarter crores from the MLA's fund प्रदेश में प्रत्येक विधायक निधि कोष में पांच करोड़ में से एक करोड़ 75 लाख रुपए की राशि रह गई है। राज्य सरकार ने हाल ही निर्णय कर प्रत्येक विधायक के कोष से तीन करोड़ रुपए वैक्सीनेशन व 25 लाख रुपए जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न चिकित्सा सेवाओं के लिए ले लिए है।