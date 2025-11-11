राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेने वाले स्काउट-गाइड्स की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं अब बाद में होंगी

The half-yearly examinations of Scouts and Guides will now be held later.
भारत स्काउट एवं गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वावधान में 19वीं राष्ट्रीय स्काउट-गाइड जम्बूरी का आयोजन 23 से 29 नवम्बर तक लखनऊ में किया जा रहा है। इस आयोजन में राजस्थान के विभिन्न विद्यालयों के स्काउट-गाइड छात्र-छात्राएं भी हिस्सा लेंगे।
निदेशक ने जारी किया संशोधित आदेश
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से पूर्व में 13 सितम्बर को परिपत्र जारी कर जम्बूरी में सहभागिता के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे।इस परिपत्र में संशोधन करते हुए निदेशक सीताराम जाट ने नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार जम्बूरी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की अर्द्धवार्षिक अथवा स्थानीय प्रायोगिक परीक्षाएं अब जम्बूरी के उपरांत विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएंगी।
छात्रों को मिलेगी सुविधा
इस निर्णय से उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जो राष्ट्रीय जम्बूरी में राज्य का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। अब उन्हें परीक्षा और शिविर दोनों की तैयारी एक साथ करने की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे छात्रों के लिए परीक्षा का अलग से शेड्यूल तैयार किया जाए, ताकि उनकी शैक्षणिक प्रगति प्रभावित न हो।
राष्ट्रीय जम्बूरी: 23 से 29 नवम्बर तक लखनऊ में
19वीं राष्ट्रीय स्काउट-गाइड जम्बूरी का आयोजन 23 से 29 नवम्बर तक लखनऊ में होगा। इसमें देशभर से हजारों स्काउट्स और गाइड्स भाग लेंगे। राजस्थान से कई जिलों के चयनित दल इसमें हिस्सा लेंगे।
