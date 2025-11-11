राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेने वाले स्काउट-गाइड्स की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं अब बाद में होंगी

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से पूर्व में 13 सितम्बर को परिपत्र जारी कर जम्बूरी में सहभागिता के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे।इस परिपत्र में संशोधन करते हुए निदेशक सीताराम जाट ने नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार जम्बूरी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की अर्द्धवार्षिक अथवा स्थानीय प्रायोगिक परीक्षाएं अब जम्बूरी के उपरांत विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएंगी।