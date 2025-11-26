थीम-बेस्ड शादियों में भी कायम है चाक, चूल्हा और बाजोट का महत्व

बाजार में विवाह सामग्री की दुकानें सज चुकी हैं। अब पारंपरिक आम की लकड़ी के खम्भों के साथ-साथ पेंटेड और गोल्डन-फिनिश वाले खम्भों का भी खूब चलन है। इसमें खाजा पापड़ व मुन्गेड़ी आदि पारंपरिक खाद्य सामग्री भी तैयार की जाती जाती है। 'तणी' का बंधन आज भी है जरूरी है।पंडित अशोक व्यास का कहना है कि भले ही दुल्हन के घर पर अब 'तणी' बांधने की रस्म नहीं निभाई जाती हो, लेकिन फेरों के स्थल पर इसका बंधन आज भी अनिवार्य माना जाता है। इस रस्म में रस्सी के साथ दीयों का उपयोग होता है, यह 'तणी' (एक तरह की रक्षा-रेखा) इस बात का प्रतीक है कि संस्कार अपनी पवित्रता और पारंपरिक मूल्यों को कायम रखे हुए है। विवाह उपरान्त तणी दूल्हे द्वारा खुलवाई जाती है एवं मांडा बरसाया जाता है यह परंपराएं दर्शाती हैं कि राजस्थान में विवाह केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते मूल्यों और संस्कारों का भव्य उत्सव है।