साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज, भारत में दिखाई नहीं देगा

रविवार को लगने वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि में घटित होगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। पंडित अशोक व्यास के अनुसार सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए लाभदायक है। इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नए अवसर मिलेंगे और जीवन में खुशियां आएंगी। पंडित व्यास ने सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानियों बरतने की सलाह है। इस दौरान मंत्र जाप और ध्यान करने से ग्रहण के दोष कम होते हैं। ग्रहण के दौरान कुंडली के अशुभ योगों को भी समाप्त किया जा सकता है। ग्रहण काल में आप 'ऊँ ह्रीं घृणि सूर्य आदित्य: श्रीं' मंत्र का जाप कर सकते हैं।