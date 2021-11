vasundhra raje वसुधंरा राजे का छाया रहा जादू

The magic of Vasudhara Raje in bhilwara राष्ट्रीय भाजपा उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की देव दर्शन और सामाजिक यात्रा के तहत दो दिवसीय भीलवाड़ा यात्रा शुक्रवार को पूरी हुई। राजे की यात्रा के दौरान जिला संगठन अलग-थलग नजर आया, जबकि भाजपा नेता व कार्यकर्ता राजे के साथ दिखे। यात्रा के दौरान उमड़ी भीड़ से यह तो स्पष्ट है कि राजे का जादू अभी जनता पर छाया हुआ है।

भीलवाड़ा Published: November 27, 2021 04:57:50 pm

The magic of Vasudhara Raje in bhilwara

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें