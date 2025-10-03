पथ संचलन में दिखा शक्ति, संगठन और राष्ट्रभक्ति का संगम

पथ संचलन की शुरुआत बाइक सवार मातृशक्ति ने हाथों में भगवा ध्वज लेकर की। यह दृश्य आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। पांच घोष गण के साथ 22 वाहिनियों में शिशु, बाल, किशोरी, तरुणी, गृहिणियां और प्रौढ़ कुल 574 सेविकाएं शामिल हुईं। नन्हीं बालिकाओं को लंबे मार्ग पर उत्साह से कदमताल करते देख दर्शक भावविभोर हो उठे। भारत माता की जय” और वन्दे मातरम के गगनभेदी नारे पूरे संचलन में गूंजते रहे।