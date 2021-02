मौसा को मारने से पहले कातिल ने पांच पक्षियों को मारा

The murderer killed five birds before killing the mosa मौसा को हथकढ़ शराब में जहर देकर मारने की घटना में पांच जनों की हुई मौत के मामले में आरोपित विनोद कंजर ने पहले कीटनाशक दवा की जान लेने की क्षमता की परख पक्षियों पर की, दाने में कीटनाशक मिला कर खिलाने से दो कबूतर व दो तीतर की मौत हो गई थी। पुलिस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है।