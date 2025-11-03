सीया के नए आदेश से ठप हो सकता है खनन कार्य, हजारों लोगों की रोजी पर संकट

स्टेट एनवायर्नमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (सीया) ने हाल ही में नया आदेश जारी किया है। इसने खनन व्यवसायियों को सकते में डाल दिया है। आदेश के अनुसार, नई खनन लीज या क्वारी लाइसेंस क्षेत्र में आने वाले वन्यजीवों की प्रत्येक प्रजाति पर पांच लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा करानी होगी। यदि किसी लीज क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में 20 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो खान मालिक को एक करोड़ रुपए तक की गारंटी देनी होगी। इसके अलावा पौधरोपण की शर्त भी जोड़ी गई है। एक हैक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण के लिए प्रत्येक पौधे पर 2000 रुपए की गारंटी तय की गई है। एक हैक्टेयर लीज के लिए यह राशि लगभग 6.66 लाख रुपए तक पहुंचती है।